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«Вампиры средней полосы» ограничатся тремя сезонами

Источник:
Sibnet.ru
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Съемки третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы»
Фото: © start.ru

Третий сезон российского сериала «Вампиры средней полосы» станет заключительным, заявил шоуранер проекта Алексей Акимов, не исключив появление спин-оффа.

Финальный сезон будет состоять из десяти серий, а к своим ролям вернутся все основные актеры, за исключением ушедшего в армию Глеба Калюжного, которого заменит Тимофей Кочнев, сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.

«Я изначально предполагал, что история закончится на четвертом сезоне, потому что явно видел, куда можно двигать сюжет после третьего. Но, наверное, лучше пусть останется ощущение недосказанности, чем пресыщения», — цитирует пресс-служба Start’a шоураннера и режиссера третьего сезона Алексея Акимова.

Сюжет заключительного сезона будет строиться вокруг масштабного противостояния двух вампирских кланов: смоленского – во главе с дедом Славой (Юрий Стоянов) и уральского – во главе с Борисом Феликсовичем (Егор Дружинин). Съемки стартовали в мае и еще продолжаются. Дата премьеры пока не объявлена.

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Режиссер не исключил, что будущем может появиться спин-офф «Вампиров средней полосы», ведь за три сезона будут рассказаны далеко не все истории героев и раскрыты не все секреты.

Первый сезон сериала, соединившего в себе детектив, фэнтези и комедию, вышел в 2021 году и получил положительные отзывы. Второй сезон вышел под конец 2022-го и закрепил успех проекта. 


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