Сериал «Уэнсдей» продлили на третий сезон

Стриминговый сервис Netflix официально продлил сериал «Уэнсдей» на третий сезон накануне премьеры второго, сообщила пресс-служба компании.

«Наша цель на третий сезон такая же, как и на все остальные: сделать его лучшим сезоном "Уэнсдэй", на который мы только способны», — цитирует пресс-служба Netflix шоураннера сериала Альфреда Гофа.

Заявление о продлении сериала было сделано в преддверии выхода второго сезона, который стартует 6 августа. Роль нового директора академии «Невермор» в нем исполнит Стив Бушеми.

Сериал «Уэнсдэй» вышел на Netflix в 2022 году и стал самым популярным англоязычным сериалом платформы, его посмотрело более 250 миллионов человек.

Он рассказывает историю единственной дочери Гомеса и Мортиши Аддамсов, которая учится контролировать свои экстрасенсорные способности. Режиссером четырех из восьми серий первого сезона стал Тим Бертон, а заглавную роль исполнила Дженна Ортега.