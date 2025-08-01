Еще один автозавод в России перешел на четырехдневку

Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) вынужденно перешел на четырехдневную рабочую неделю, сообщила пресс-служба компании.

«Это вынужденная мера, вызванная падением рынка автобусов на 60% в результате сокращения объемов закупок нового транспорта в регионах», — цитирует РБК сообщение.

Работа по сокращенному графику в этих условиях позволяет адаптировать производство под рынок и сохранить рабочие места. ЛиАЗ сохранит для сотрудников социальный пакет, в том числе льготные путевки и материальная помощь в трудных ситуациях.

Ликинский автобусный завод вернется к обычному режиму после оживления рынка.

КАМАЗ и ГАЗ тоже сократили рабочую неделю. АвтоВАЗ примет решение о четырехдневке осенью. Все предприятия причинами называют сложную ситуацию на авторынке: падение спроса, высокую ключевую ставку, затоваренность импортной техникой.