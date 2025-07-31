Самую длинную в мире молнию зафиксировали в США

Рекордно длинную молнию зарегистрировали американские ученые во время сильной грозы, ее протяженность составила около 829 километров, говорится в заявлении Всемирной метеорологической организации при ООН.

Установившая мировой рекорд молния протянулась от восточного Техаса до окрестностей Канзас-Сити, расстояние между ними сравнимо с расстоянием между Парижем и Венецией, отмечается в сообщении.

Молния-рекордсмен из космоса Фото: © World Meteorological Organization

Чтобы преодолеть такое расстояние, автомобилю потребовалось бы около восьми-девяти часов, а коммерческому самолету — не менее 90 минут. Рекорд был зафиксирован с помощью метеорологических спутников.

Вспышка оказалась на 61 километр длиннее предыдущего рекорда, который 29 апреля 2020 года преодолел расстояние 768 километров через некоторые районы юга США. Ученые отметили, что большинство молний имеют длину не более 16 километров.