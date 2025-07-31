НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Самую длинную в мире молнию зафиксировали в США

Источник:
Sibnet.ru
135 1

Рекордно длинную молнию зарегистрировали американские ученые во время сильной грозы, ее протяженность составила около 829 километров, говорится в заявлении Всемирной метеорологической организации при ООН.

Установившая мировой рекорд молния протянулась от восточного Техаса до окрестностей Канзас-Сити, расстояние между ними сравнимо с расстоянием между Парижем и Венецией, отмечается в сообщении.

Молния-рекордсмен из космоса
Молния-рекордсмен из космоса
Фото: © World Meteorological Organization

Чтобы преодолеть такое расстояние, автомобилю потребовалось бы около восьми-девяти часов, а коммерческому самолету — не менее 90 минут. Рекорд был зафиксирован с помощью метеорологических спутников.

Вспышка оказалась на 61 километр длиннее предыдущего рекорда, который 29 апреля 2020 года преодолел расстояние 768 километров через некоторые районы юга США. Ученые отметили, что большинство молний имеют длину не более 16 километров.

Еще по теме
Новые времена года появились на Земле
Термоядерные реакторы превратят обычную ртуть в золото
Власти США остановили тайный эксперимент по изменению климата
Ученые ускорили транзисторы вопреки законам физики
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Дженнифер Лопес потеряла юбку на концерте. ВИДЕО
Глава «Роскосмоса» пообещал за два года сделать ракету, как у Маска
Трамп сократил срок ультиматума для России
Запад согласовал замену Зеленскому
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремизма
Российская армия освободила город‑крепость Часов Яр
Индия остановила закупки российской нефти после угроз Трампа
Лидер Лаоса подарил Путину слонов
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
52
Российская армия освободила город‑крепость Часов Яр
39
Запад согласовал замену Зеленскому
33
Глава «Роскосмоса» пообещал за два года сделать ракету, как у Маска
28
Чиновница извинилась за «отправку» удаленщиков на СВО
27
Мемуары Навального стали экстремистским материалом