НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Спикер Гордумы Томска обматерил горожанина и угрожал ему

Источник:
Sibnet.ru
207 1
Председатель Гордумы Томска Сергей Сеченов на встрече с избирателями
Фото: © vk.com/id748730813

Председатель Гордумы Томска Сергей Сеченов угрожал горожанину, используя нецензурные слова — видео ссоры опубликовано в Сети. Сеченов позже заявил, что этот человек «провоцировал скандал и оскорблял окружающих».

Видео ссоры Сеченова с местным жителем опубликовал журналист Андрей Остров в телеграм-канале. Контекст перепалки из ролика непонятен, но слышен такой диалог:

— Не кричи на меня! — говорит мужчина Сеченову.

— Слышь, ты еще раз тыкнешь, я тебе *****(лицо) сломаю, — отвечает депутат.

— Ты не можешь так [разговаривать]! Ты не думай, эй... с тобой нормально разговаривают [неразборчиво].

— Еще раз говорю, я тебе сейчас голову сниму, ***** (нецензурное междометие), орешь на меня.

Сеченов в телеграм-канале позже написал, что был конфликт между двумя домами из-за места размещения контейнерной площадки.

«Очень жаль, что нет полного видео той встречи, где видно, что на протяжении всего времени этот человек провоцировал скандал и оскорблял окружающих», — заявил спикер Гордумы.

По его словам, он смог терпеть оскорбления в адрес женщин. Сеченов охарактеризовал себя как довольно жесткого человека, признал, что был грубым и принес извинения томичам. «У каждого из нас есть свои недостатки. Я тоже живой человек. Но никогда и никому я не позволю оскорблять женщин, своих родных и Родину! На этом я стоял и буду стоять!» — отметил он.

Сеченов стал спикером думы Томска в ноябре после того, как вернулся с войны в Украине с ранением. В мэрии тогда объявили, что томская дума стала второй в России, где председателем парламента выбрали «ветерана СВО».

Еще по теме
Мемуары Навального стали экстремистским материалом
Кадыров обыграл министра в шахматы
Медведев назвал Трампа «дедулей»
Российских чиновников заменят искусственным интеллектом
смотреть все
Политика #Россия #Местная власть #Томск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Европа предложила Украине роль буфера
Зачем сайты требуют принять cookie
Дженнифер Лопес потеряла юбку на концерте. ВИДЕО
Глава «Роскосмоса» пообещал за два года сделать ракету, как у Маска
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
39
Запад согласовал замену Зеленскому
33
Глава «Роскосмоса» пообещал за два года сделать ракету, как у Маска
24
Трамп сократил срок ультиматума для России
23
Чиновница извинилась за «отправку» удаленщиков на СВО
21
Европа предложила Украине роль буфера