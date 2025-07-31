Спикер Гордумы Томска обматерил горожанина и угрожал ему

Председатель Гордумы Томска Сергей Сеченов угрожал горожанину, используя нецензурные слова — видео ссоры опубликовано в Сети. Сеченов позже заявил, что этот человек «провоцировал скандал и оскорблял окружающих».

Видео ссоры Сеченова с местным жителем опубликовал журналист Андрей Остров в телеграм-канале. Контекст перепалки из ролика непонятен, но слышен такой диалог:

— Не кричи на меня! — говорит мужчина Сеченову.

— Слышь, ты еще раз тыкнешь, я тебе *****(лицо) сломаю, — отвечает депутат.

— Ты не можешь так [разговаривать]! Ты не думай, эй... с тобой нормально разговаривают [неразборчиво].

— Еще раз говорю, я тебе сейчас голову сниму, ***** (нецензурное междометие), орешь на меня.

Сеченов в телеграм-канале позже написал, что был конфликт между двумя домами из-за места размещения контейнерной площадки.

«Очень жаль, что нет полного видео той встречи, где видно, что на протяжении всего времени этот человек провоцировал скандал и оскорблял окружающих», — заявил спикер Гордумы.

По его словам, он смог терпеть оскорбления в адрес женщин. Сеченов охарактеризовал себя как довольно жесткого человека, признал, что был грубым и принес извинения томичам. «У каждого из нас есть свои недостатки. Я тоже живой человек. Но никогда и никому я не позволю оскорблять женщин, своих родных и Родину! На этом я стоял и буду стоять!» — отметил он.

Сеченов стал спикером думы Томска в ноябре после того, как вернулся с войны в Украине с ранением. В мэрии тогда объявили, что томская дума стала второй в России, где председателем парламента выбрали «ветерана СВО».