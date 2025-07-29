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Cyberia Nova показала геймплейный трейлер «Земского собора»

Источник:
Sibnet.ru
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скриншот игры
Фото: © Cyberia Nova

Российская игровая студия Cyberia Nova, подарившая геймерам «Смуту», выпустила официальный геймплейный трейлер нового проекта «Земский собор» со стелсом, фехтованием и QTE.

Ролик демонстрирует возможность перемещения по локациям и оглушения врагов в стелс-режиме, а также новую систему фехтования с возможностью, парирования и уклонения.

«В трейлере отсутствуют эффекты крови — возрастной рейтинг игры 12+. В финальной версии возрастные ограничения можно будет отключить», — уточнила пресс-служба студии.


Игроки могут также увидеть проработанную детализацию локаций Москвы XVII века с активными NPC (неигровыми персонажами) и ранее анонсированные разработчиками интерактивные события (QTE), направленные на проверку реакции геймера в напряженных моментах.

Действие «Земского собора» разворачивается после Смутного времени, а главным героем стал казак Кирша — соратник Юрия Милославского из «Смуты». Игра выйдет 4 ноября 2025 года на платформе VK Play.


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IG_S

Да убирать половину надо их очень много развелось

Невезучий

Если это юбка, то я папа римский.

corrector

тем что продолжает вооружать и по сути является единственным на сейчас гарантом живучести ВСУ ?

Улитка на склоне

А кто такой российская экономика? Кучка олигархов?