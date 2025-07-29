Cyberia Nova показала геймплейный трейлер «Земского собора»

Российская игровая студия Cyberia Nova, подарившая геймерам «Смуту», выпустила официальный геймплейный трейлер нового проекта «Земский собор» со стелсом, фехтованием и QTE.

Ролик демонстрирует возможность перемещения по локациям и оглушения врагов в стелс-режиме, а также новую систему фехтования с возможностью, парирования и уклонения.

«В трейлере отсутствуют эффекты крови — возрастной рейтинг игры 12+. В финальной версии возрастные ограничения можно будет отключить», — уточнила пресс-служба студии.

Игроки могут также увидеть проработанную детализацию локаций Москвы XVII века с активными NPC (неигровыми персонажами) и ранее анонсированные разработчиками интерактивные события (QTE), направленные на проверку реакции геймера в напряженных моментах.

Действие «Земского собора» разворачивается после Смутного времени, а главным героем стал казак Кирша — соратник Юрия Милославского из «Смуты». Игра выйдет 4 ноября 2025 года на платформе VK Play.



