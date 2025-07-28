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Управляющие компании хотят продавать коллекторам долги жителей за ЖКУ

Источник:
«Коммерсант»
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Митинг против повышения тарифов ЖКХ, 5 августа 2019 года
Фото: © Sibnet.ru

Управляющие компании (УК) просят власти разрешить продавать долги жителей за жилищно-коммунальные услуги коллекторам, потому что им не хватает денег, это может быть опасно для собственников жилья.

Председатель совета Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Лина Ткаченко обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и в Минстрой с просьбой внести соответствующие поправки в Жилищный кодекс.

Ткаченко утверждает, что долги жителей перед УК растут, и продажа прав на требование долгов позволить управляющим организациям, ТСЖ, ТСН получать больше денег. 

Долги населения за ЖКУ в первом квартале 2023 года составила около 900 миллиардов рублей, более свежая информация в письме не приводится. По некоторым оценкам, до 30–50% долгов приходится именно на УК, а не на ресурсоснабжающие организации (РСО), пишет «Коммерсант».

Предложения АКОН могут нанести ущерб собственникам жилья, например, при передаче такой задолженности недобросовестным коллекторам, указал юрист компании «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев. 

В июне 2025 года депутаты Госдумы уже внесли законопроект, разрешающий УК передавать долги за коммунальные услуги РСО. В декабре 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий взыскивать долги за ЖКУ без обращения в суд. Эти законопроекты будут рассмотрены осенью, узнал «Коммерсант».

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Экономика #Деньги #Законы
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