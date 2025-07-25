Банк России 25 июля снизил ключевую ставку на два процентных пункта — до 18% годовых. Это второе подряд смягчение монетарной политики после длительного периода удержания ставки на уровне 21%. Что будет с курсом валют, кредитами и вкладами?

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк России выдает кредиты коммерческим банкам. Также это максимальная ставка, по которой регулятор принимает у банков денежные средства на депозиты.

Ставка устанавливается советом директоров Центробанка, который принимает решение на основе глобального макроэкономического прогноза. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет обсуждаться ключевая ставка, состоится 12 сентября 2025 года.

Почему ставка снижается

Регулятор в официальном пресс-релизе отметил, что текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось. Рост внутреннего спроса замедляется, экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

В этих условиях Центробанк решил несколько смягчить проводимую денежно-кредитную политику, чтобы поддержать экономическую активность на фоне охлаждения потребительского спроса и проблем с кредитованием бизнеса.

По итогам мая официальная годовая инфляция снизилась до 9,4%. На неделе перед заседанием регулятора Росстат впервые в 2025 году зафиксировал дефляцию — индекс потребительских цен снизился на 0,05%.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году», — отмечается в опубликованном документе.

Ожидается, что в 2026 году средняя ключевая ставка будет находиться в диапазоне 12–13% годовых. По оценкам регулятора, в конце 2025 года инфляция снизится до 6–7%, а в 2026 году вернется к 4%.

Что означает снижение ключевой ставки

Чем ставка ниже, тем доступнее кредиты Центробанка для коммерческих банков. В свою очередь, они делают свои займы более доступными. Граждане и бизнес начинают активнее брать кредиты, что подстегивает экономическую активность.

Более низкие ставки по кредитам позволяют населению приобретать дорогостоящие товары, покупка которых откладывалась. В частности, относительно периода с более высокой ключевой ставкой «оживляются» ипотека и автокредиты.

Однако при этом снижение ключевой ставки неизбежно приводит к уменьшению ставок по банковским вкладам. Кроме того, из-за роста потребительского спроса возникает риск очередного увеличения инфляции.

Еще одно неминуемое последствие снижения ключевой ставки — постепенное ослабление рубля к основным валютам. Однако этот процесс довольно медленный — доллар и евро начнут дорожать только осенью.

Первые реакции

«Сбербанк» первым объявил о снижении ставок по кредитам на два процентных пункта с 28 июля, реагируя на решение регулятора. Одновременно кредитное учреждение предупредило клиентов о корректировке условий по вкладам — максимальная ставка теперь не превышает 16% годовых.

Банк ВТБ также принял решение снизить ставки по кредитам наличными на два процентных пункта. Дальнейшие решения банк будет принимать позднее, после оценки риторики регулятора и рыночных изменений.