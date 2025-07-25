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Украинские танки оказались на границе Камбоджи и Таиланда

Источник:
«Газета.ру»
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Украинский танк «Оплот»
Украинский танк «Оплот»
Фото: VoidWanderer / CC BY-SA 4.0

Вооруженные силы Таиланда развернули на границе с Камбоджей танки Т-84 «Оплот» украинского производства, сообщил тайский военный эксперт Сомпонг Нондхаса.

Таиланд в четверг, 24 июля отправил танковое подразделение, вооруженное украинскими машинами «Оплот», для обстрела камбоджийских войск в районе храмового комплекса Пра Вихеар, приводит «Газета.ру» слова Нондхаса.

Ранее на границе между Таиландом и Камбоджей начались бои на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на территории соседнего государства.

Пограничный спор между Таиландом и Камбоджей происходит из договора, который в 1904 году заключили Королевство Сиам (название Таиланда в то время) и Третья французская республика.

В документе определены границы Сиама с соседними территориями, которые тогда принадлежали Франции. Но после того, как в 1953 году Камбоджа олучила независимость от Франции, линия границы стала оспариваться.

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