Украинские танки оказались на границе Камбоджи и Таиланда

Вооруженные силы Таиланда развернули на границе с Камбоджей танки Т-84 «Оплот» украинского производства, сообщил тайский военный эксперт Сомпонг Нондхаса.

Таиланд в четверг, 24 июля отправил танковое подразделение, вооруженное украинскими машинами «Оплот», для обстрела камбоджийских войск в районе храмового комплекса Пра Вихеар, приводит «Газета.ру» слова Нондхаса.

Ранее на границе между Таиландом и Камбоджей начались бои на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на территории соседнего государства.

Пограничный спор между Таиландом и Камбоджей происходит из договора, который в 1904 году заключили Королевство Сиам (название Таиланда в то время) и Третья французская республика.

В документе определены границы Сиама с соседними территориями, которые тогда принадлежали Франции. Но после того, как в 1953 году Камбоджа олучила независимость от Франции, линия границы стала оспариваться.