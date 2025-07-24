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Разработаны новые правила выдачи больничных листов

Источник:
Sibnet.ru
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Минздрав разработал новый порядок оформления листов нетрудоспособности. Теперь врач будет передавать данные врачебной комиссии, если пациент уходил на больничный четыре раза за полгода, сообщила пресс-служба ведомства.

«Если за шесть месяцев, предшествующих дате обращения за медицинской помощью, лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза и более, лечащий врач передает медицинскую документацию врачебной комиссии», — говорится в сообщении.

В эти случаи не попадает уход за больным ребенком и другими членами семьи, а также медицинская реабилитация, медпомощь при социально значимых заболеваниях и заболевания, требующие заместительной почечной терапии.

Ведомство уточнило, что частое оформление больничных листов может говорить о необходимости более глубокой оценки здоровья пациента. Нововведение поможет улучшить качество оказания медицинской помощи.

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