Разработаны новые правила выдачи больничных листов

Минздрав разработал новый порядок оформления листов нетрудоспособности. Теперь врач будет передавать данные врачебной комиссии, если пациент уходил на больничный четыре раза за полгода, сообщила пресс-служба ведомства.

«Если за шесть месяцев, предшествующих дате обращения за медицинской помощью, лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза и более, лечащий врач передает медицинскую документацию врачебной комиссии», — говорится в сообщении.

В эти случаи не попадает уход за больным ребенком и другими членами семьи, а также медицинская реабилитация, медпомощь при социально значимых заболеваниях и заболевания, требующие заместительной почечной терапии.

Ведомство уточнило, что частое оформление больничных листов может говорить о необходимости более глубокой оценки здоровья пациента. Нововведение поможет улучшить качество оказания медицинской помощи.