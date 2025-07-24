Никиты и Насти возглавили топ самых отталкивающих имен

Половина россиян хотя бы раз пролистывали анкету на сайте знакомств из-за имени, сообщила пресс-служба дейтинг-сервиса VK Знакомства.

Проведенное исследование показало, что для 69% пользователей сервиса имя в анкете имеет значение, а у четверти респондентов есть личный стоп-лист имен, с носителями которых ни при каких обстоятельствах не будут начинать отношения.

В топ-5 самых привлекательных женских имен, по мнению опрошенных мужчин, вошли Виктория, Екатерина, Алиса, Анна и Елизавета. Девушки отдали предпочтение именам Александр, Дмитрий, Максим, Роман и Андрей.

Лидерами мужского антирейтинга стали Анастасия, Галина, Ольга, Зоя и Валентина, а женского — Никита, Сергей, Алексей, Антон и Василий.

Участниками онлайн-опроса стали более 1300 человек со всей России.