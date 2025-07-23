Ввоз автомобилей в Россию за полгода упал на 63%

Импорт автомобилей в Россию за первое полугодие сократился относительно аналогичного периода 2024 года на 63%, сообщило агентство «Автостат».

За шесть месяцев дилеры ввезли в Россию 149,3 тысячи новых легковых автомобилей против 408,5 тысячи в прошлом году. Подавляющее большинство импорта — 77% — составили машины из Китая.

Вторая позиция по ввозу автомобилей в Россию принадлежит Кыргызстану (8%), третье место у Беларуси (4,7%), четвертое — у Южной Кореи (4,4%). На пятой позиции находится Казахстан (2,2%).

Среди брендов набольшая доля в импорте у Changan — 15,8%. В первую пятерку также попали Geely (10%), Haval (6,9%), TANK (6,5%) и Toyota (5%). Самые популярные модели импортных автомобилей в первом полугодии Changan UNI-S/CS55 Plus, Geely Monjaro, Changan CS35 Plus, Haval M6 и TANK 300.

В середине июля председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг предложил вести пошлины на китайские автомобили и увеличить для них утилизационный сбор.



