НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина пригласила Россию на новый раунд переговоров

Источник:
Sibnet.ru
397 3

  Украинская делегация предложила российской стороне провести новый раунд переговоров на следующей неделе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Секретарь СНБО [Рустем] Умеров сообщил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику нужно увеличивать», — сказал Зеленский в видеообращении.

Россия давно готова к новому раунду переговоров с Украиной, сигналы из Киева позволяют надеяться, что их дата появится скоро, уточнил РИА Новости источник в Москве.

Точных дат нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока нет, они будут согласованы, сообщил ТАСС российский источник.

Еще по теме
Трамп увидел «угасание» БРИКС
Трамп призвал Украину перейти в наступление
Власти Индии заявили о строительстве собственного космического корабля
Кремль счел позитивным заявление Зеленского о диалоге с Россией
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский поздравил украинцев с крещением «Руси-Украины»
ВСУ пополнят стариками‑добровольцами
Россия передаст Украине еще 3 тысячи тел бойцов ВСУ
Украина предложила Трампу «мегасделку»
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
Самое обсуждаемое
36
Зеленский поздравил украинцев с крещением «Руси-Украины»
33
Кремль заявил, что Германия становится «вновь опасной»
31
ВСУ пополнят стариками‑добровольцами
25
Россия призвала мир оказать давление на Украину для переговоров
21
Генсек НАТО предупредил Китай и Индию о санкциях за помощь России