Украина пригласила Россию на новый раунд переговоров

Украинская делегация предложила российской стороне провести новый раунд переговоров на следующей неделе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Секретарь СНБО [Рустем] Умеров сообщил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику нужно увеличивать», — сказал Зеленский в видеообращении.

Россия давно готова к новому раунду переговоров с Украиной, сигналы из Киева позволяют надеяться, что их дата появится скоро, уточнил РИА Новости источник в Москве.