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Завхоз школы выиграл в лотерею 307 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Завхоз школы из Тамбовской области выиграл более 307 миллионов рублей в лотерее «Спортлото 4 из 20», сообщила пресс-служба оператора государственных лотерей «Столото».

По итогам розыгрыша 10854-го тиража государственной лотереи «Спортлото 4 из 20» 28 июня 2025 года Арсен Мамиконян выиграл суперприз — 307 010 350 рублей, отмечается в сообщении.

Победитель уточнил, что купил три билета в день розыгрыша и доверился функции автоматического выбора чисел. Выигрыш оказался шестым по величине среди всех разыгранных в «Столото 4 из 20».

После получения выигрыша россиянин планирует помочь родственникам приобрести более просторное жилье и закрыть кредиты, а затем намерен купить большой земельный участок, построить дом и обновить автомобиль.

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Экономика #Деньги
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