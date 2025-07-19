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Подсчитан объем сбережений российских вкладчиков

Источник:
Sibnet.ru
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Объем средств россиян в банках за июнь вырос на 1,5% и достиг 60,3 триллиона рублей, следует из опубликованного на сайте Банка России документа.

В структуре рублевых средств рост наблюдался как на текущих счетах, который прибавили 500 миллиардов рублей, так и на срочных вкладах, объем которых вырос на 400 миллиардов. В целом объем сбережений увеличился на 800 миллиардов рублей.

При этом максимальные ставки по вкладам продолжили снижение, уменьшившись на 1,1 процентного пункта до 18,3% к концу июня, отмечается в документе регулятора.

Что касается денег населения в иностранной валюте, то они в минувшем месяце росли умеренно. В рублевом эквиваленте они прибавили всего 17 миллиардов.

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andrei703333

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