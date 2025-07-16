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Прилучный и Асмус пополнили каст «Холопа 3»

Источник:
Sibnet.ru
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Актеры Павел Прилучный и Кристина Асмус присоединятся к касту третьей части комедийной франшизы «Холоп», сообщила пресс-служба телеканала «Россия».

По сюжету новой части, перевоспитывать будут не одного мажора или мажорку, а целую избалованную семью, роли родителей в которой исполнят Прилучный и Асмус.

«"Холоп 3" продолжает традиции франшизы, сохраняя ее фирменный юмор, динамику и зрелищность, но в этот раз мы особое внимание уделили теме семьи», – цитирует пресс-служба телеканала «Россия» бессменного режиссера франшизы Клима Шипенко.

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Главную мужскую роль, как и в предыдущих частях, исполнит Милош Бикович. Также к своим персонажам вернутся Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова.

Премьера запланирована на 12 июня 2026 года. Предыдущие фильмы франшизы выходили в новогодний период.

Фильм «Холоп» вышел под конец 2019 года и стал самым кассовым на тот момент российским фильмом. Вторая часть превзошла успех оригинала и сейчас занимает второе место в отечественном кинопрокате, после «Чебурашки».

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Топ комментариев

Nik3316

да над Вашими укроперлами уссышься))))))

mosquito__2010

киевская русь - украина ©всегда так интересно шизофреников читать.

Nik3316

это который князь Новгородский... смешно как хохлы за уши себя на сову натягивают и отдельную историю...

Nik3316

День крещения Киевской Руси-Украины... ахахахахзвучит как с Днем I века-Римской империи-Сирия" ))))))))))))))))))))))))))