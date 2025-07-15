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Стартовали съемки сериала о Гарри Поттере

Источник:
Sibnet.ru
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Медиа-холдинг Warner Bros. Discovery показал первый кадр со съемок сериала «Гарри Поттер», который выйдет в 2027 году на стриминговых платформах HBO и HBO Max.

На снимке, опубликованном на сайте компании, запечатлен исполнитель роли мальчика, который выжил, Доминик Маклафлин с кинохлопушкой в руках.


Фото: © Aidan Monaghan/HBO

Съемки сериала проходят на студии «Ливсден» под Лондоном, где был выстроен целый небольшой городок.

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Из сообщения пресс-службы холдинга также следует, что назначены руководители отделов, исполнительные продюсеры, в числе которых автор книг о юном волшебнике Джоан Роулинг, и автор сценария — Франческа Гардинер.

Также объявлены имена исполнителей еще нескольких ролей. Невилла Долгопупса сыграет Рори Уилмот, Дадли Дурсля — Амос Китсон, Роланду Трюк — Луиза Брили, а Гаррика Олливандера — Антон Лессер.

Исполнители главных ролей: Гарри, Рона и Гермионы были объявлены в конце мая. Компанию Доминику Маклафлину составят Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.

Фото: © Aidan Monaghan/HBO
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