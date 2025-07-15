Студенты создали крепящийся на одежду ионизатор для очистки воздуха

Студенты разработали индивидуальный портативный ионизатор, очищающий воздух от вирусов и бактерий, его можно крепить прямо на одежду, сообщила пресс-служба Новосибирского технического госуниверситета.

«Мы создали рабочую модель ионизатора, который эффективно уничтожает вредные микроорганизмы и снижает уровень загрязнения воздуха. В жару он охлаждает и может выступать хорошей альтернативой мобильному вентилятору», — пояснил студент Николай Шипков.

Прибор повышает качество воздуха и снижает процент вдыхаемых вредных веществ, а встроенные ультрафиолетовые светодиоды дезинфицируют вдыхаемый воздух на 90%. В жару ионизатор может служить альтернативой мобильного вентилятора.

Корпус ионизатора сделан из ударопрочного пластика. Заряда аккумулятора хватает на целый день работы. Прибор фиксируется на одежде с помощью магнитного крепления без кнопок и зажимов. Разработчики утверждают, что их прибор дешевле представленных на рынке аналогов.