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Студенты создали крепящийся на одежду ионизатор для очистки воздуха

Источник:
Sibnet.ru
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Портативный ионизатор, разработанный студентами НГТУ
Фото: © А. Непомнящих, пресс-служба НГТУ

Студенты разработали индивидуальный портативный ионизатор, очищающий воздух от вирусов и бактерий, его можно крепить прямо на одежду, сообщила пресс-служба Новосибирского технического госуниверситета.

«Мы создали рабочую модель ионизатора, который эффективно уничтожает вредные микроорганизмы и снижает уровень загрязнения воздуха. В жару он охлаждает и может выступать хорошей альтернативой мобильному вентилятору», — пояснил студент Николай Шипков.

Прибор повышает качество воздуха и снижает процент вдыхаемых вредных веществ, а встроенные ультрафиолетовые светодиоды дезинфицируют вдыхаемый воздух на 90%. В жару ионизатор может служить альтернативой мобильного вентилятора.

Корпус ионизатора сделан из ударопрочного пластика. Заряда аккумулятора хватает на целый день работы. Прибор фиксируется на одежде с помощью магнитного крепления без кнопок и зажимов. Разработчики утверждают, что их прибор дешевле представленных на рынке аналогов.

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Жизнь #Здоровье #Техника
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