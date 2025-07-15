Пентагон не смог объяснить слова Трампа о 17 Patriot для Украины

Министерство обороны США не смог объяснить, что именно президент США Дональд Трамп имел в виду, когда сказал, что Украина получит 17 комплексов Patriot.

«Рекомендуем обратиться за разъяснениями в Белый дом», — сказали РИА Новости в Пентагоне, отвечая на вопрос, шла ли речь о 17 батареях или о 17 ракетах.

Трамп ранее заявил, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс.

Президент США пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об “оборонительных" средствах.