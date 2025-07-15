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Пентагон не смог объяснить слова Трампа о 17 Patriot для Украины

Источник:
РИА Новости
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Министерство обороны США не смог объяснить, что именно президент США Дональд Трамп имел в виду, когда сказал, что Украина получит 17 комплексов Patriot.

«Рекомендуем обратиться за разъяснениями в Белый дом», — сказали РИА Новости в Пентагоне, отвечая на вопрос, шла ли речь о 17 батареях или о 17 ракетах.

Трамп ранее заявил, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс.

Президент США пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об “оборонительных" средствах.

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Топ комментариев

Denis CENTR

Все по канонам «русского мира», сначала типо на ремонте денег наворовали, теперь на металлолом сдадут...

pepelmetal

Ну это не свадьбы бомбить, жаль выжил!

funkit

Рыжий, давай в уши не лей нам воду, назвался груздём полезай в кузовок!! А именно ты обещал сам лично...

Uynachalnica

Похоже, слабоумие и отвага - его девиз.