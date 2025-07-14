Росстат зафиксировал снижение инфляции в июне

Инфляция в июне в России снова стала замедляться после ее небольшого ускорения в мае, сообщил Росстат.

Рост цен в июне составил 0,2%, это вдвое ниже показателя мая — 0,43%. В первые четыре месяца 2025 года инфляция снижалась с 1,23% до 0,4%. Годовая инфляция, соответственно, в июне снизилась до 9,4%. В мае она составляла 9,88%, а в апреле 10,23%.

Рост цен на продовольствие снизился до 0,11% относительно предыдущего месяца. В мае он был 0,26%. Яйца подешевели на 8,54%, сахар — на 1,4%, сливочное масло — на 1,04%. Цена мяса и птицы поднялась на 0,55%, рыбы — на 0,71%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,88%. В том числе капуста подешевела на 17,2%, помидоры — на 11,4%, сладкий перец — на 9,5%, лук — на 6,7%. В этот же период морковь подорожала на 15,4%, свекла — на 7,9%, яблоки на 6,9%.

Замедление инфляции может способствовать снижению Банком России ключевой ставки. В июне она впервые за два года была снижена — до 20%.

«Мы полагаем, что в июле с наибольшей вероятностью ЦБ РФ опустит ключевую ставку до 18,5–19% годовых. Многое в июльском решении регулятора будет зависеть от данных Росстата по годовой и помесячной инфляции за июнь», — приводит сайт sia.ru слова ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.



