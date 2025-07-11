Украина проиграла в конфликте с Россией, поражение также потерпела Европа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«У такого рода войн нет решения, и украинцы практически проиграли эту войну. Украина проиграла эту войну вместе с Европой», — цитирует Орбана «Газета.ру». По его словам, сегодня ни у кого не хватает духу признать поражение Киева.

Ранее венгерский премьер говорил о том, что Европа руками Украины ведет войну против России.

Венгрия не согласна с такой политикой и выступает за скорейшее прекращение огня, добавил Орбан.

Он считает, что для Брюсселя присоединение Украины является жизненно важным вопросом. Речь идет, по его мнению, о предотвращении политического ущерба и хорошем бизнесе в разгар проигранной войны.