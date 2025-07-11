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Сбер разрешил возврат ошибочных переводов

Источник:
Sibnet.ru
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Перевод денег в приложении Сбербанка
Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк запустил новую бесплатную функцию самостоятельного возврата денежных переводов в мобильном приложении для Android, сообщила пресс-служба Сбера.

Функция позволяет вернуть поступившие по ошибке деньги или запросить возврат отправленных средств без обращения в службу поддержки банка.

Чтобы вернуть на свой счет ошибочно переведенные кому-то деньги, нужно перейти в историю операций в мобильном приложении, выбрать интересующий перевод и нажать кнопку «Запросить возврат». 

Получателю поступит соответствующее уведомление, после чего он сможет подтвердить возврат в течение десяти дней. В электронном чеке статус операции будет указан как «возврат перевода», что исключит любые сомнения относительно характера платежа.

Также новая функция позволяет вернуть неизвестному отправителю сомнительный перевод, не дожидаясь поступления от него запроса. Для этого в истории переводов нужно воспользоваться кнопкой «Отправить обратно», после чего деньги вернутся именно на тот счет, с которого были перечислены. Эта услуга доступна в течение пяти дней.

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«Новая услуга в том числе защищает клиентов от распространенного вида мошеннических схем, связанных с якобы случайными переводами. Иногда злоумышленники специально осуществляют переводы на чужие карты, чтобы потом под разными предлогами попытаться заставить жертву перевести средства на другие счета», — говорится в сообщении пресс-службы Сбера.

Новая функция пока реализована только в приложении для Android-устройств, причем только начиная с последней на текущий момент версии ОС – 16.10, вышедшей в июне 2025 года.

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