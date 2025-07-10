НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Российский изобретатель превратил навоз в воду

Источник:
«Известия»
335 2
Стадо коров на отдыхе, животные лежат на земле
Фото: © Sibnet.ru

Очистной комплекс нового типа, запатентованный в России, позволит  перерабатывать навоз до состояния питьевой воды, очищая сельскохозяйственные стоки, сообщил изобретатель Владимир Горбашов. 

«Эта разработка решает проблему с осадочным илом — грязью, которая остается в очистных сооружениях. <…> Технология перерабатывает весь ил в органическое удобрение. Поэтому ее можно использовать в агропромышленности, например на свинофермах, молочных комплексах — там, где обычно много навоза и запаха», — рассказал Горбашов «Известиям».

По его словам, это очистной комплекс нового типа. Установка потребляет мало энергии и работает эффективнее аналогов, поскольку жидкость после такой очистки полностью избавляется от всей микрофлоры и неприятного запаха. Ее можно даже пить без опасений за здоровье, отмечает издание.

Навоз смешивают с фрезерованным торфом, а затем обрабатывают электрогидроэффектом — это воздействие электричества в специальном измельчителе — гомогенизаторе. Он разбивает частицы навоза и торфа до наноразмеров и полностью стерилизует смесь. Затем жидкость в насосе превращают в пар, создающий давление и дополнительно измельчающий продукты перекачки. 

После этого смесь становится настолько чистой, что на ее основе можно готовить жидкое удобрение. Если добавить в нее полезные бактерии, то они быстро размножат и за неделю, по расчетам изобретателя, превратят смесь в удобрение, которое может повысить урожайность на 30%.

Для внедрения изобретения надо провести испытания на реальном животноводческом комплексе, чтобы руководители агропредприятий увидели выгоду от использования комплекса и убедились в безопасности процесса повышения плодородия почв, считает руководитель сегмента «Умные цепи поставок» рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Сергей Косогор.

Еще по теме
Как понять, что смартфон защищен от пыли и воды
«Ростех» представил «умные» пешеходные переходы
Эксперт рассказал о выдающихся возможностях БПЛА «Герань‑3»
Нейросеть Google научилась управлять смартфоном
смотреть все
Наука #Техника #Промзона
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
КПРФ призвала признать телеканал «Спас» иноагентом за фильм «Мумия»
Путин назвал главную цель СВО
Киев пообещал «нейтрализовать Россию» вместо НАТО
Депутат Верховной рады заявила о «сумасшедших» потерях в ВСУ
Обсуждение (2)
Картина дня
МИД России обвинил генсека ООН в «тиражировании лжи»
Россия собралась снижать себестоимость отечественных авто
США возобновили поставки снарядов и ракет Украине
Суд постановил убрать памятник Сталину в Вологде
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Uynachalnica

Хорошая инициатива! А тех кто живет в хрущевках должны платить 200% ЖКХ. Так, постепенно, от пенсионеров...

Alex B 69

А почему бы им не ввести налог на старые дома, старые канализационные трубы, старые книги и на старых...

No!

Как только прочитал «Российские автомобильные дилеры» (РОАД)- сразу стало понятно. барышники озаботились...

Alex B 69

Логично. Незачем жить бедным людям... к этому постепенно и подводят кремлевские умники.