Очистной комплекс нового типа, запатентованный в России, позволит перерабатывать навоз до состояния питьевой воды, очищая сельскохозяйственные стоки, сообщил изобретатель Владимир Горбашов.

«Эта разработка решает проблему с осадочным илом — грязью, которая остается в очистных сооружениях. <…> Технология перерабатывает весь ил в органическое удобрение. Поэтому ее можно использовать в агропромышленности, например на свинофермах, молочных комплексах — там, где обычно много навоза и запаха», — рассказал Горбашов «Известиям».

По его словам, это очистной комплекс нового типа. Установка потребляет мало энергии и работает эффективнее аналогов, поскольку жидкость после такой очистки полностью избавляется от всей микрофлоры и неприятного запаха. Ее можно даже пить без опасений за здоровье, отмечает издание.

Навоз смешивают с фрезерованным торфом, а затем обрабатывают электрогидроэффектом — это воздействие электричества в специальном измельчителе — гомогенизаторе. Он разбивает частицы навоза и торфа до наноразмеров и полностью стерилизует смесь. Затем жидкость в насосе превращают в пар, создающий давление и дополнительно измельчающий продукты перекачки.

После этого смесь становится настолько чистой, что на ее основе можно готовить жидкое удобрение. Если добавить в нее полезные бактерии, то они быстро размножат и за неделю, по расчетам изобретателя, превратят смесь в удобрение, которое может повысить урожайность на 30%.

Для внедрения изобретения надо провести испытания на реальном животноводческом комплексе, чтобы руководители агропредприятий увидели выгоду от использования комплекса и убедились в безопасности процесса повышения плодородия почв, считает руководитель сегмента «Умные цепи поставок» рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Сергей Косогор.