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Генпрокурор потребовал проверить тарифы ЖКХ

Источник:
Sibnet.ru
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов
Генеральный прокурор России Игорь Краснов
Фото: © пресс-служба Кремля

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить правомерность роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий на местах уполномоченных органов власти и предприятий ЖКХ. Первоочередное внимание будет обращено на пресечение злоупотреблений при включении в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков», — сказано в сообщении.

Внимание Генпрокуратуры привлекли публикации в СМИ о существенном росте коммунальных платежей. В ведомстве отметили, что хотя в среднем по стране индексация составила 11,9%, в некоторых регионах счета оказались значительно выше.

С 1 июля в России проиндексировали тарифы на услуги ЖКХ — в среднем они выросли на 11,9%. Газ для населения подорожал на 10,3%, а электроэнергия — на 12,6%.

В Минстрое пояснили, что тарифы повысили с соответствии с уровнем инфляции. Это плановая процедура, которая проводится ежегодно для своевременного финансирования операционной деятельности и бесперебойного предоставления коммунальных услуг.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Хорошая инициатива! А тех кто живет в хрущевках должны платить 200% ЖКХ. Так, постепенно, от пенсионеров...

physx

То есть, если чье то мнение не совпадает с твоим, значит это жертва пропаганды? Громкое заявление.

mosquito__2010

а теперь озвучь хоть один как ты выразился патриотический лозунг. очень любопытно что именно ты имеешь...

mosquito__2010

Если мы идем к тому, что должны стереть нацию в ноль, мы очень быстро и успешно в этом преуспеваем ©ну...