Генпрокурор потребовал проверить тарифы ЖКХ

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить правомерность роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий на местах уполномоченных органов власти и предприятий ЖКХ. Первоочередное внимание будет обращено на пресечение злоупотреблений при включении в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков», — сказано в сообщении.

Внимание Генпрокуратуры привлекли публикации в СМИ о существенном росте коммунальных платежей. В ведомстве отметили, что хотя в среднем по стране индексация составила 11,9%, в некоторых регионах счета оказались значительно выше.

С 1 июля в России проиндексировали тарифы на услуги ЖКХ — в среднем они выросли на 11,9%. Газ для населения подорожал на 10,3%, а электроэнергия — на 12,6%.

В Минстрое пояснили, что тарифы повысили с соответствии с уровнем инфляции. Это плановая процедура, которая проводится ежегодно для своевременного финансирования операционной деятельности и бесперебойного предоставления коммунальных услуг.