Банкам приготовили миллиардные штрафы за обман клиентов

Госдума рассмотрит законопроект о резком ужесточении санкций против крупных банков за нарушение прав клиентов. Мелкие штрафы их не вразумляют, поскольку выгода от неправомерных действий перевешивает наказания. Поэтому верхняя граница для штрафных санкций в будущем может дойти до сотен миллионов и даже миллиардов рублей.

При проведении проверки только одного банка было выявлено 22 тысячи случаев неправильного расчета полной стоимости кредита (ПСК). В другом банке выявили более 100 случаев, когда потребителям предлагали кредиты с ПСК, превышающей предельный размер, установленный Банком России, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В третьем банке выявлено более тысячи договоров, в которых содержится значение ПСК, превышающее ее предельный размер. При этом во всех случаях на организации был наложен штраф на максимальную сумму в размере 1 миллиона рублей, сказано в пояснительной записке.

«Сегодняшние штрафы не оказывают на банки должного воздействия, поскольку выгода он неправомерных действий может перевешивать санкции со стороны Банка России», — написал в своем телеграм-канале автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Несоразмерность наказания

Нынешний размер штрафов не мотивирует банки «играть по правилам». Кредитные организации перестроили стратегии и заложили в них возможные штрафы, рассказала «РГ» руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Поскольку штрафы существенно ниже той прибыли, что получают банки, практикуя недобросовестное информирование и игнорируя федеральные законы и нормативные акты Банка России, они продолжают вводить клиентов в заблуждение и нарушать их права, "забывая" о требованиях», — отметила она.

Чтобы штрафы «заработали» их размер должен быть сопоставим с выгодой, которую получает банк от неправомерных действий, считает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

«Сейчас мы имеем ситуацию, когда кредитные организации манипулируют с процентными ставками, занимаются мисселингом и навязывают услуги. Причем в некоторых банках это поставлено на поток, и число нарушений идет на сотни и тысячи, а штраф имеет верхнюю планку в 1 миллион рублей, если заплатить его вовремя», — констатировала эксперт.

Стимулирующие санкции

«Теперь же предполагается, что размер санкций будет привязан к величине собственного капитала банка и составит до 0,1% за нарушение законов в сфере защиты прав потребителей и нормативных актов Банка России и до 1% за неисполнение предписаний регулятора об устранении нарушений», — подчеркнул Аксаков.

Таким образом, по его словам, верхняя граница штрафов не будет фиксированной. Новые правила сделают ответственность соразмерной их экономическим возможностям и повысят защиту клиентов, добавил глава комитета по финрынку Госдумы.

«Фактически размеры штрафов будут определяться исходя из принципа соразмерности выгоды, полученной в результате допущенных нарушений, с учетом характера нарушения, количества совершенных операций и заключенных договоров на оказание финансовых услуг», — пояснил Аксаков.