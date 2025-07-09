Трамп угрожал Путину и Си Цзиньпину разбомбить Москву и Пекин

Дональд Трамп во время избирательной кампании в 2024 году на встрече со спонсорами заявил, что угрожал президенту России Владимиру Путину «разбомбить Москву к чертям», сообщил телеканал CNN со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении аудиозапись.

«Путину я сказал: "Если вы зайдете на Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю вам, у меня нет выбора. А он такой: "Я не верю вам". Говорит: "Ни в коем случае". Я сказал: "Еще в каком". И потом он опять говорит: "Я вам не верю", но правда в том, что он поверил на 10%. Говорю вам, он поверил на 10%», — приводит CNN слова Трампа.

Аналогичный разговор, по словам политика, у него состоялся с китайским лидером Си Цзиньпином. «Я сказал е то же самое, сказал, знаете: "Если вы пойдете на Тайвань, я разбомблю к чертям Пекин. Он подумал, я сошел с ума», — сказал Трамп.

Штаб Трампа отказался комментировать содержание аудиозаписей, пишет CNN.