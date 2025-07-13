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Ученые выяснили, что питомцы продлевают жизнь хозяевам

Источник:
Scientific Reports
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Щенок
Фото: © Pxhere.com

Владельцы домашних животных — собак и кошек — стареют медленнее других людей, доказали исследователи Женевского университета.

Швейцарские ученые выяснили, что пожилые владельцы собак дольше сохраняют хорошую память, а возрастные владельцы кошек — беглость речи. При этом обладание рыбками и птицами никак на когнитивном здоровье не сказывалось.

Такие различия ученые связали с наличием длительной эмоциональной связи между собачниками и кошатниками и их домашними животными, приводит журнал Scientific Reports отчет ученых.

Исследование проводилось на протяжении 18 лет среди европейцев. Отслеживались люди старше 50 лет на склонность к деменции.

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Жизнь #Звери #Здоровье
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Топ комментариев

stillixon

интересно ,а как так вождение ограничат, а выход на пенсию нет. с логикой всё нормально?

Twilight88

Тогда пенсию МВД поднять тоже до 65.

Egorka72

Системный подход....., 60 лет и ты - второй сорт

GammiPluh

Конечно не будет - его убьют раньше