Ученые выяснили, что питомцы продлевают жизнь хозяевам

Владельцы домашних животных — собак и кошек — стареют медленнее других людей, доказали исследователи Женевского университета.

Швейцарские ученые выяснили, что пожилые владельцы собак дольше сохраняют хорошую память, а возрастные владельцы кошек — беглость речи. При этом обладание рыбками и птицами никак на когнитивном здоровье не сказывалось.

Такие различия ученые связали с наличием длительной эмоциональной связи между собачниками и кошатниками и их домашними животными, приводит журнал Scientific Reports отчет ученых.

Исследование проводилось на протяжении 18 лет среди европейцев. Отслеживались люди старше 50 лет на склонность к деменции.