Медведев назвал Трампа «американцем на качелях»

России не стоит обращать внимание на громкие заявления президента США Дональда Трампа, заявил зампред РФ Совбеза Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза указал на противоречивые заявления Трампа по поводу заморозки поставок оружия Украине и затем их возобновлении. «Американец снова катается на своих любимых политических качелях», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

«Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. <...> Никак. Продолжать добиваться целей СВО», — отметил зампред Совбеза.

Трамп ранее заявил, что США будут продолжать поставки оружия Украине, и намерены нарастить их. Незадолго до этого он поговорили по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Киеве назвали разговор «очень важным и полезным».