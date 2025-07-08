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Медведев назвал Трампа «американцем на качелях»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

России не стоит обращать внимание на громкие заявления президента США Дональда Трампа, заявил зампред РФ Совбеза Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза указал на противоречивые заявления Трампа по поводу заморозки поставок оружия Украине и затем их возобновлении. «Американец снова катается на своих любимых политических качелях», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

«Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. <...> Никак. Продолжать добиваться целей СВО», — отметил зампред Совбеза.

Трамп ранее заявил, что США будут продолжать поставки оружия Украине, и намерены нарастить их. Незадолго до этого он поговорили по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Киеве назвали разговор «очень важным и полезным».

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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

этих дегенератов остановит только могила. бандеровщина.

карат11

В основном плодятся "ценные специалисты".

Удавиков

про убыль росстат скрыл данные на своём сайте, видимо, совсем всё печально

corrector

половые извращенцы просто другими категориями мыслить не могут, а их на западе полно во власти