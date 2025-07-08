НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп пообещал Украине побольше оружия

Источник:
РБК
188 3
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

США будут продолжать поставки оружия Украине и намерены нарастить их, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

«Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного», — приводит РБК заявление Трампа.

Ранее стало известно, что США приостановили поставки оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проясняет ситуацию в диалоге с Вашингтоном.

Зеленский и Трамп в пятницу, 4 июля поговорили по телефону. Украинский президент назвал прошедший разговор «очень важным и полезным». По его словам, они обсудили ситуацию на фронте и договорились, что будут работать над увеличением защиты неба.

Президент США также заверил Зеленского, что США отправят столько помощи, сколько смогут.

Россия выступает против поставок военной помощи Украине. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что западные страны, поставляя Киеву вооружения, лишь затягивают боевые действия.

Еще по теме
Трамп введет пошлины за поддержку БРИКС
Медведев назвал главу фон дер Ляйен всем надоевшей «злобной теткой»
Киев пообещал «нейтрализовать Россию» вместо НАТО
Трампа рассмешили планы Маска создать свою партию
смотреть все
Политика #Мир #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ФСБ задержала девушку при попытке заложить бомбу под машину
Россия официально признала режим талибов в Афганистане
Почему замедлился рост реальных зарплат
КПРФ призвала признать телеканал «Спас» иноагентом за фильм «Мумия»
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

mosquito__2010

этих дегенератов остановит только могила. бандеровщина.

Uynachalnica

Это говорит лишь о том, что стоматология становится недоступной.

карат11

В основном плодятся "ценные специалисты".

Удавиков

про убыль росстат скрыл данные на своём сайте, видимо, совсем всё печально