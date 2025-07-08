Трамп пообещал Украине побольше оружия

США будут продолжать поставки оружия Украине и намерены нарастить их, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

«Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного», — приводит РБК заявление Трампа.

Ранее стало известно, что США приостановили поставки оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проясняет ситуацию в диалоге с Вашингтоном.

Зеленский и Трамп в пятницу, 4 июля поговорили по телефону. Украинский президент назвал прошедший разговор «очень важным и полезным». По его словам, они обсудили ситуацию на фронте и договорились, что будут работать над увеличением защиты неба.

Президент США также заверил Зеленского, что США отправят столько помощи, сколько смогут.

Россия выступает против поставок военной помощи Украине. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что западные страны, поставляя Киеву вооружения, лишь затягивают боевые действия.