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Жители Чечни спят дольше других в России

Источник:
«Известия»
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Россияне в среднем спят дольше восьми часов, а наибольшая продолжительность сна отмечена у жителей Чечни — 10 часов и 5 минут, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата.

Большинство россиян в самых разных регионах проводят в постели в среднем 8 часов 43 минуты в сутки на человека, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов. Дольше всего (от 9 часов 17 минут до 8 часов 56 минут) спят в Смоленской области, Москве, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Камчатском крае, Якутии, Томской области, Красноярском крае и Туве.

Меньше всего (от 8 часов 1 минуты до 8 часов 13 минут) спят в Адыгее, Хакасии, Чувашии, Волгоградской области, Карачаево-Черкесии и Коми. Также мало времени проводят во сне жители Хабаровского края, Северной Осетии, Удмуртии и ХМАО. 

«Общий показатель увеличивается за счет участия в исследовании незанятых категорий населения, включая пенсионеров, у которых больше возможностей для отдыха», — поясняют авторы исследования. Они также отмечают, что в указанные цифры входит не только сон, но и время до и после засыпания, а также периоды бессонницы.

Российские женщины в среднем спят на девять минут дольше, чем мужчины — 8 часов. За последние пять лет среднее время сна россиян немного выросло, в среднем на восемь минут.


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Жизнь #Здоровье #Общество
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Топ комментариев

mosquito__2010

этих дегенератов остановит только могила. бандеровщина.

Uynachalnica

Это говорит лишь о том, что стоматология становится недоступной.

карат11

В основном плодятся "ценные специалисты".

Удавиков

про убыль росстат скрыл данные на своём сайте, видимо, совсем всё печально