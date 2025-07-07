Видео с места обнаружения тела уволенного министра транспорта Романа Старовойта появилось в телеграм-каналах. По официальной версии следствия, экс-чиновник покончил с собой.

Президент Путин уволил Старовойта с должности министра транспорта в понедельник, 7 июля. Его тело обнаружили в личном автомобиле в Одинцово, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным телеграм-каналов, Старовойт покончил с собой в автомобиле Tesla — в парке имени Малевича. Он находится недалеко от дома экс-министра в Одинцовском городском округе.

Тело Старовойта обнаружила личная охрана экс-министра, приехав на его служебном Aurus. Чуть позже, телеграм-канал Baza со ссылкой на свои источники написал, что тело Старовойта было найдено возле машины, а рядом лежал пистолет. А именно — пистолет Макарова, который экс-чиновник получил от МВД в 2023 году за содействие в выполнении задач.

СК в понедельник подтвердил смерть бывшего главы Минтранса, сообщив, что основная версия — самоубийство.

Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Сейчас в регионе расследуется дело о коррупции в высших уровнях власти.