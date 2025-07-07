Экс-министр транспорта Роман Старовойт в понедельник, 7 июля после появления приказа президента об его увольнении свел счеты с жизнью.

«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в телеграм-канале ведомства.

Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия — самоубийство. По информации некоторых СМИ со ссылкой на неназванные источники, рядом с телом чиновника найден наградной пистолет.

Старовойт утром 7 июля отправлен в отставку президентским указом. Причина решения главы государства в документе не указана. Он возглавлял Минтранс с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Старовойту было 53 года.

В отношении Старовойта велась проверка на предмет его причастности к хищениям при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. И даже если бы он оказался не причастен к коррупции в своем бывшем регионе, все равно тень на экс-губернатора брошена. А триггером к отставке мог послужить коллапс в аэропортах из-за атак дронов.