«Ростех» представил «умные» пешеходные переходы

Госкорпорация «Ростех» презентовала на выставке «Иннопром-2025» систему «умных» пешеходных переходов, способную снизить риск ДТП. Комплекс уже используется в нескольких регионах России.

Программно-аппаратный комплекс AВРОРА-V, разработанный компанией «ОРКОР», проецирует на проезжую часть яркую пешеходную разметку, хорошо заметную в темноте, на грязной или заснеженной дороге, при этом проектор можно закреплять на любых опорах и столбах, сообщила пресс-служба «Ростеха».

«Система доказала свою эффективность на практике. Так, в Калужской области после ее установки на опасных участках дороги удалось добиться существенного снижения рисков ДТП на оборудованных переходах. Аналогичные результаты демонстрируют и другие области», — приводит слова заместителя генерального директора «Ростеха» Александра Назарова пресс-служба госкорпорации.

По данным компании-разработчика, комплекс AВРОРА-V также способен анализировать дорожную ситуацию с помощью элементов искусственного интеллекта и выполнять функцию «тревожной кнопки» для муниципальных служб. В общей сложности на российских дорогах уже работает около 1 тысячи таких систем.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.