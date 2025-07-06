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КПРФ призвала признать телеканал «Спас» иноагентом за фильм «Мумия»

Источник:
Sibnet.ru
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Бант с советской символикой
Фото: © Sibnet.ru

Фильм «Мумия» — «киномерзость» и «удар в спину России», создавший его телеканала «Спас» следует проверить на иностранное финансирование, и если оно подтвердится, признать иноагентом, заявил действующий первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть на XIX съезде КПРФ.

«Политическая провокация с показом киномерзости "Мумия" показала, что нам надо сначала разобраться в своем доме. В России навести порядок с исторической памятью. "Мумия" — это удар не по партии, "Мумия» — это удар в спину России, удар по будущему России», — сказал Локоть, видео со съезда опубликовано в его телеграм-канале.

По мнению Локтя, что фильм «Мумия» мог быть снят на деньги, которые поступили из-за рубежа. Он заверил, что «окунулся в эту проблему» и выяснил, что создание фильма не финансировалось за счет бюджетных средств.

«Более того, государственные органы, в том числе администрация президента, не имеют отношения к этой поделке. Это частная позиция канала и руководителей канала "Спас"», — добавил он.

Локоть предложил разобраться в этот вопросе, и «если подтвердится, что в финансировании этого фильма есть иностранные деньги, добиться признания канала "Спас" иноагентом». «Настало время и подходящий момент признать антисоветизм экстремистской идеологией со всеми вытекающими отсюда выводами», — заключил он.

«Мумия» — документальный фильм телеканале «Спас», премьера состоялась в конце июня. «Первая в документалистике подробная история мавзолея Ленина, его оккультных корней, духовных смыслов, которые вложены в этот объект его создателями и о мавзолеях в мировой истории», — говорится в анонсе на сайте телеканала.

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