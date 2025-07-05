Балкон упал на женщину в Омске во время урагана. ВИДЕО

Балконная плита упала на женщину во время урагана в Омске, сообщило СУ СК РФ по региону. Всего пострадали пять человек, отметил мэр города Сергей Шелест.

Шторм накрыл Омск в пятницу. На 64-летнюю женщину, стоявшую на крыльце банка на улице Герцена, упала балконная плита. СК и прокуратура проводят проверку.

Всего пострадавших пятеро: четыре госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь. Еще один человек будет лечиться амбулаторно, написал Шелест в телеграм-канале.

В городе были повалены около 200 деревьев. Произошло 56 отключений электричества на сетях.

«Риск повторения урагана сохраняется. Прошу быть максимально осторожными и строго следовать предупреждениям МЧС», — предупредил мэр.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в течение дня 5 июля в области ожидаются дожди и местами град, усиление ветра до 20 м/с. Температура воздуха — до +21, +26 градусов.