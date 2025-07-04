Большинство российских водителей предпочли бы управлять функциями автомобиля с помощью голоса, а не сенсорного экрана, чтобы не отвлекаться от дороги.

Исследование, проведенное в июне 2025 года, показало, что иметь виртуального ассистента в своей машине хотzn более 60% автовладельцев, сообщает пресс-служба сервиса Авто.ру.

Сенсорный экран стал нормой, но его использование в движении остается компромиссом. Водитель вынужден переключать внимание с дороги на дисплей, что потенциально опасно.

«Запрос на голосовое управление – это не просто желание получить новую "игрушку", а четко сформировавшаяся потребность в повышении безопасности и реального комфорта за рулем», – прокомментировала результаты опроса руководитель по исследованиям Авто.ру Валентина Самсонова.

Основными функциями, управление которыми осуществляется через тачскрин, остаются климат-контроль, навигация и аудиосистема, и именно их автовладельцы предпочли бы делегировать голосовому помощнику.

Внедрять голосовое управление в автомобилях производители начали еще в 2000 годах. Пионером стала японская Honda, которая в 2004 году совместно с IBM разработала систему ViaVoice, внедрив на Acura RL 2005 года. Она позволяла управлять аудиосистемой, климат-контролем, навигацией и совершать телефонные звонки. В 2006 свою систему презентовал Lexus, после чего в течение нескольких лет к тренду присоединились большинство крупных автоконцернов.

Российские производители также не остались в стороне. На моделях Lada доступен голосовой помощник на базе Яндекс.Авто. С 2025 года свой голосовой ассистент, разработанный в партнерстве с томской компанией «Энбисис», появился на грузовиках KAMAZ.