НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Российские водители хотят управлять автомобилем голосом

Источник:
Sibnet.ru
80 0
человек выставляет температуру в салоне автомобиля
Фото: © Sibnet.ru

Большинство российских водителей предпочли бы управлять функциями автомобиля с помощью голоса, а не сенсорного экрана, чтобы не отвлекаться от дороги.

Исследование, проведенное в июне 2025 года, показало, что иметь виртуального ассистента в своей машине хотzn более 60% автовладельцев, сообщает пресс-служба сервиса Авто.ру.

Сенсорный экран стал нормой, но его использование в движении остается компромиссом. Водитель вынужден переключать внимание с дороги на дисплей, что потенциально опасно. 

«Запрос на голосовое управление – это не просто желание получить новую "игрушку", а четко сформировавшаяся потребность в повышении безопасности и реального комфорта за рулем», – прокомментировала результаты опроса руководитель по исследованиям Авто.ру Валентина Самсонова.

Основными функциями, управление которыми осуществляется через тачскрин, остаются климат-контроль, навигация и аудиосистема, и именно их автовладельцы предпочли бы делегировать голосовому помощнику.

Внедрять голосовое управление в автомобилях производители начали еще в 2000 годах. Пионером стала японская Honda, которая в 2004 году совместно с IBM разработала систему ViaVoice, внедрив на Acura RL 2005 года. Она позволяла управлять аудиосистемой, климат-контролем, навигацией и совершать телефонные звонки. В 2006 свою систему презентовал Lexus, после чего в течение нескольких лет к тренду присоединились большинство крупных автоконцернов.

Российские производители также не остались в стороне. На моделях Lada доступен голосовой помощник на базе Яндекс.Авто. С 2025 года свой голосовой ассистент, разработанный в партнерстве с томской компанией «Энбисис», появился на грузовиках KAMAZ.

Еще по теме
«Хватит ныть!»: Миронов ответил на жалобы АвтоВАЗа
Эксперт оценил перспективы Lada Azimut в зависимости от цены
Итальянец создал самый узкий в мире автомобиль. ВИДЕО
Lada Niva Travel обзавелась новым дизайном и двигателем
смотреть все
Авто #Автопром #Техника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Хватит ныть!»: Миронов ответил на жалобы АвтоВАЗа
Лавров заявил об утрате Макроном и Мерцем здравого смысла
Госпошлины для автовладельцев вырастут в разы
Меркель указала на способ остановить конфликт на Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

улетают в небеса европейские пенсии.

GammiPluh

Польский склад мебели рванул, видимо табуретки того же производителя-бракодела что и кондиционеры

Uynachalnica

"По словам Набиуллиной, российская экономика завершила адаптацию к внешним ограничениям и вступает в...

pepelmetal

Выйдет теперь лет в 50 знатно спустила свою жизнь!