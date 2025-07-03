НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

ФСБ задержала девушку при попытке заложить бомбу под машину

Источник:
Sibnet.ru
292 3

Оперативники Федеральной службы безопасности России задержали в Санкт-Петербурге 23-летнюю россиянку, готовившую теракт против сотрудника оборонного предприятия по заданию спецслужб Украины, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ пресечена деятельность гражданки России 2002 года рождения, причастной к подготовке террористического акта по заданию украинских спецслужб», — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, в июне 2024 года россиянка через мессенджеры инициативно установила контакт с представителем спецслужбы Украины, сообщив о готовности участвовать в диверсионно-террористической деятельности за содействие в выезде из РФ и получении гражданства одной из стран Евросоюза.

По заданию куратора она наносила проукраинские надписи и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. В апреле 2025 года она выехала в Санкт-Петербург, где вела наблюдение за сотрудником оборонного предприятия с целью последующего подрыва его автомобиля, говорится в сообщении.

В момент закладки СВУ под автомобиль объекта террористических устремлений она была задержана сотрудниками ФСБ России. Ее заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 205 (покушение на террористический акт) и части 3 статьи 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях россиянки признаков статьи 275 (государственная измена) УК РФ и розыску заказчиков. Девушке грозит до 20 лет колонии.

Еще по теме
Пациент больницы в Иркутске порезал врачей
Пи Дидди оправдали по самым тяжким статьям
Хакер из Кузбасса получил 16 лет колонии за госизмену
«Ангарский маньяк» признался в еще одном убийстве
смотреть все
ЧП #Криминал #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Хватит ныть!»: Миронов ответил на жалобы АвтоВАЗа
Мерц объяснил нежелание разговаривать с Путиным
Турецкая газета обратила внимание на сбывшиеся предсказания Путина
Лавров заявил об утрате Макроном и Мерцем здравого смысла
Обсуждение (3)
Картина дня
ФСБ задержала девушку при попытке заложить бомбу под машину
США заранее предупредили Украину о приостановке помощи
Рубль оказался самой подорожавшей валютой в мире
Огромной силы взрывы прогремели в Житомирской области. ВИДЕО
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Топ комментариев

-Керя-

Вот так государство борется с инфляцией!

DEMON01

Ну а как вы хотели, люди это новая нефть.

mosquito__2010

улетают в небеса европейские пенсии.

pepelmetal

Дипломатический путь уже проходили, что там эта мадам говорила - "никто не собирался выполнять соглашений"...