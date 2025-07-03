ФСБ задержала девушку при попытке заложить бомбу под машину

Оперативники Федеральной службы безопасности России задержали в Санкт-Петербурге 23-летнюю россиянку, готовившую теракт против сотрудника оборонного предприятия по заданию спецслужб Украины, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ пресечена деятельность гражданки России 2002 года рождения, причастной к подготовке террористического акта по заданию украинских спецслужб», — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, в июне 2024 года россиянка через мессенджеры инициативно установила контакт с представителем спецслужбы Украины, сообщив о готовности участвовать в диверсионно-террористической деятельности за содействие в выезде из РФ и получении гражданства одной из стран Евросоюза.

По заданию куратора она наносила проукраинские надписи и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. В апреле 2025 года она выехала в Санкт-Петербург, где вела наблюдение за сотрудником оборонного предприятия с целью последующего подрыва его автомобиля, говорится в сообщении.

В момент закладки СВУ под автомобиль объекта террористических устремлений она была задержана сотрудниками ФСБ России. Ее заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 205 (покушение на террористический акт) и части 3 статьи 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях россиянки признаков статьи 275 (государственная измена) УК РФ и розыску заказчиков. Девушке грозит до 20 лет колонии.