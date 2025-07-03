Россияне в Азербайджане массово пожаловались на насилие и проверки

Граждане России в Азербайджане массово жалуются на проверки документов и физическое насилие со стороны людей в гражданской одежде, сообщило посольство РФ в этой стране.

«Они сообщали о прибытии на места их проживания людей в гражданском (некоторые из них представлялись сотрудниками полиции), которые интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы. По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено физическое насилие», — говорится в сообщении посольства.

Ведомство также направило в МИД Азербайджана ноты с требованием предоставить консульский доступ к арестованным российским гражданам. Сотрудники Ситуационно-кризисного центра МИД РФ призвали находящихся в республике россиян «соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность».

Напряженная ситуация в отношениях между Россией и Азербайджаном сложилась после новостей о задержании в Екатеринбурге группы этнических азербайджанцев и гибели двух из них. Задержания проводились по делу об убийствах из-за раздела сфер влияния в бизнесе. Позже в Азербайджане задержали не менее десяти россиян, их обвинили в наркоторговле и киберпреступлениях.