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Россияне в Азербайджане массово пожаловались на насилие и проверки

Источник:
Sibnet.ru
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Граждане России в Азербайджане массово жалуются на проверки документов и физическое насилие со стороны людей в гражданской одежде, сообщило посольство РФ в этой стране.

«Они сообщали о прибытии на места их проживания людей в гражданском (некоторые из них представлялись сотрудниками полиции), которые интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы. По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено физическое насилие», — говорится в сообщении посольства.

Ведомство также направило в МИД Азербайджана ноты с требованием предоставить консульский доступ к арестованным российским гражданам. Сотрудники Ситуационно-кризисного центра МИД РФ призвали находящихся в республике россиян «соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность».

Напряженная ситуация в отношениях между Россией и Азербайджаном сложилась после новостей о задержании в Екатеринбурге группы этнических азербайджанцев и гибели двух из них. Задержания проводились по делу об убийствах из-за раздела сфер влияния в бизнесе. Позже в Азербайджане задержали не менее десяти россиян, их обвинили в наркоторговле и киберпреступлениях.

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Политика #Мир
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-Керя-

Вот так государство борется с инфляцией!

DEMON01

Ну а как вы хотели, люди это новая нефть.

mosquito__2010

улетают в небеса европейские пенсии.

pepelmetal

Дипломатический путь уже проходили, что там эта мадам говорила - "никто не собирался выполнять соглашений"...