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Улицу в Новосибирске обработали новым пылеподавителем

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые НГТУ и мэрия Новосибирска, жители которого часто жалуются на пыль, начали тестирование созданного в вузе пылеподавителя, эффект его применения длится около двух недель, сообщил пресс-центр мэрии города.

Разработанный в техническом университете препарат — аналог канадского средства, полностью биоразлагаемый и абсолютно безопасный для окружающей среды. Его использование на улицах города экономически выгодно: позволяет сократить количество выездов спецтехники, таким образом уменьшить расход топлива.

Пылеподавитель представляет собой жидкий продукт, в составе которого биополимеры и микроорганизмы из природных ресурсов, уточнила пресс-служба НГТУ.

Разработанный в НГТУ пылеподавитель
Фото: © пресс-служба НГТУ

Для тестирования в городских условиях 50 литров пылеподавителя развели в соотношении 1:4 с водой и с помощью спецтехники обработали участок улицы Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе.

После распыления на дороге образовалась пленка, а пыль собралась в комки. Эффект после использования пылеподавителя длится около двух недель.

В течение этого времени ученые и представители администрации будут наблюдать за поведением средства. Если оно подтвердит свою эффективность, его будут применять в Кировском районе.

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Жизнь #Город #Транспорт и дороги #Новосибирск #Наука
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