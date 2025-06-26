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Молния убила девочку в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Молния убила 11-летнюю девочку в Хакасии, сообщил специалист пресс-службы ГУ МЧС России по РХ Константин Коренев.

«Гроза уже унесла жизнь. <…> Семья отдыхала у (Красноярского) водохранилища. <…> Женщина с ребенком отошла в степь, в них попал разряд молнии. Ребенок погиб, а женщина в больнице», — сказал Коренев в прямом эфире телеканала «Абакан24».

Трагедия произошла в субботу, 21 июня. По словам Коренева, отдыхающие рассказывали в Следственном комитете, что по ощущениям гроза была где-то далеко.

Представитель МЧС напомнил, что молния бьет в самую высокую точку на поверхности. Поэтому во время гроз нельзя находиться в воде или в степи. Коренев также обратил внимание на не подтвержденный научно факт, что сотовые телефоны притягивают молнии.

«Поэтому, если вы пошли делать красивые фотографии куда-то в степь, а рядом грозовой фронт, то лучше отказаться от этой идеи», — предупредил спасатель.

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ЧП #Происшествия #Хакасия
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