Молния убила девочку в Хакасии

Молния убила 11-летнюю девочку в Хакасии, сообщил специалист пресс-службы ГУ МЧС России по РХ Константин Коренев.

«Гроза уже унесла жизнь. <…> Семья отдыхала у (Красноярского) водохранилища. <…> Женщина с ребенком отошла в степь, в них попал разряд молнии. Ребенок погиб, а женщина в больнице», — сказал Коренев в прямом эфире телеканала «Абакан24».

Трагедия произошла в субботу, 21 июня. По словам Коренева, отдыхающие рассказывали в Следственном комитете, что по ощущениям гроза была где-то далеко.

Представитель МЧС напомнил, что молния бьет в самую высокую точку на поверхности. Поэтому во время гроз нельзя находиться в воде или в степи. Коренев также обратил внимание на не подтвержденный научно факт, что сотовые телефоны притягивают молнии.

«Поэтому, если вы пошли делать красивые фотографии куда-то в степь, а рядом грозовой фронт, то лучше отказаться от этой идеи», — предупредил спасатель.