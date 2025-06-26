Оскорбившую бойцов СВО иркутянку арестовали на 13 дней

Жительницу Иркутской области, оскорблявшую участников СВО, а позже ударившую и укусившую полицейского, отправили под административный арест на 13 суток за побои, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Полиция 13 июня задержала 35-летнюю местную жительницу, которая выложила видео, в котором «пыталась дискредитировать День России и вооруженные силы РФ». При задержании женщина вела себя неадекватно, нецензурно ругалась, угрожала навредить себе. Спасателям пришлось вскрывать дверь. Позже нарушительница несколько дней провела в специализированной медицинской организации.

Во время следственных действий дебоширка пнула сотрудника правоохранительного ведомства. Полицейские составили протокол по статье 6.1.1. КоАП РФ (побои). Мировой суд в среду, 25 июня, назначил женщине 13 суток ареста. В суде она продолжила вести себя вызывающе и неуважительно, отметили в МВД.

За оскорбление участников СВО на женщину был составлен административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил (штраф до 50 тысяч рублей). В ее соцсетях обнаружили видео с оскорблениями сотрудника полиции. СУ СК РФ по области возбудило уголовное дело по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти, наказание от штрафа до 40 тысяч рублей до года исправительных работ).

Иркутянка также покусала оперативника — за это ей грозит уголовная ответственность (статья 318 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Женщина раньше работала бортпроводницей, у нее есть судимость.