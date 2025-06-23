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Путин поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории для гуманитариев

Источник:
ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы ЕГЭ по истории был обязательным для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности.

«Я хотел бы поставить одну проблему, которую мы достаточно давно обсуждаем в кругу историков и преподавателей. Она связана с тем, чтобы рассмотреть возможность сдачи ЕГЭ по истории в том числе для тех, кто сдает в гуманитарные вузы», — заявил на встрече Путина с авторами и редакторами нового учебника истории ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

«Хорошо», — приводит ТАСС ответ президента России. «Я сдавал историю как раз, когда поступал в университет», — добавил он. Путин окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета.

Торкунов отметил, что сегодня значительная часть ребят, поступающих в гуманитарные вузы, в том числе на юридические факультеты, сдают обществознание.

Ректор МГИМО предложил сохранить в обязательном экзамене по истории и вопросы по обществознанию в соотношении 80% на 20% или 90% на 10%.


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Danilon

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