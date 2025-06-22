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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Источник:
ТАСС
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Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби.

Солдаты роты Почетного караула установили венок перед Вечным огнем у Кремлевской стены. Путин, склонив голову, подошел к венку, поправил ленты, выполненные в цветах российского флага, на которых золотом выведена надпись «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».

Отойдя под мерные звуки метронома, Путин минутой молчания почтил память погибших советских воинов, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Далее за ним последовали другие участники церемонии — министр обороны РФ Андрей Белоусов, главные командования войск ВС РФ и выпускники военных вузов.

Затем глава государства возложил цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».


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Политика #Россия #История
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