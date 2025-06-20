НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Вице‑спикер ГД заявил о запросе на убежище для Илона Маска в России

Источник:
NEWS.ru
392 1
Илон Маск
Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Партия «Новые люди» направила запрос в Министерство иностранных дел России на предоставление убежища для миллиардера Илона Маска, сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Мне кажется, Илон Маск сделал ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждем, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой», — приводит New слова Даванкова, сказанные им на Петербургском международном экономическом форума.

По словам вице-спикера, ответ от российского внешнеполитического ведомства должен поступить в течение месяца.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию. «Давайте дождемся заявлений МИД или заявлений Маска перед тем, как что-то комментировать», — сказал представитель Кремля.

Ранее Маск вступил в публичный конфликт с президентом США Дональдом Трампом. Позднее миллиардер извинился перед главой Белого дома.

Трамп и Маск: как два «павлина» не ужились в Белом доме
Еще по теме
Кремль отреагировал на слухи о планах США ударить ядерным оружием
Гросси опроверг информацию о создании Ираном ядерной бомбы
Трамп одобрил полномасштабный удар по Ирану
Украине предрекли катастрофу из‑за «демографической бомбы»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина предложила ввести план по ликвидации русских
Госдума рассмотрит выдворение кланов мигрантов из России
Израиль впервые применил лазерное оружие
Глава «Почты России» назвал зарплаты курьеров слишком высокими
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Израиль впервые применил лазерное оружие
36
Трамп рассказал о разговоре с Путиным
36
Госдума рассмотрит выдворение кланов мигрантов из России
32
Зеленский назначил нового главу Сухопутных войск
28
Украина предложила ввести план по ликвидации русских