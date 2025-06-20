Партия «Новые люди» направила запрос в Министерство иностранных дел России на предоставление убежища для миллиардера Илона Маска, сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Мне кажется, Илон Маск сделал ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждем, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой», — приводит New слова Даванкова, сказанные им на Петербургском международном экономическом форума.

По словам вице-спикера, ответ от российского внешнеполитического ведомства должен поступить в течение месяца.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию. «Давайте дождемся заявлений МИД или заявлений Маска перед тем, как что-то комментировать», — сказал представитель Кремля.

Ранее Маск вступил в публичный конфликт с президентом США Дональдом Трампом. Позднее миллиардер извинился перед главой Белого дома.