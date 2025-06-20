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Россия усилила Тихоокеанский флот «Черной дырой»

Источник:
The National Interest
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Подводная лодка проекта 636 «Варшавянка»
Подводная лодка проекта 636 «Варшавянка»
Фото: LA(Phot) Guy Pool / OGL v1.0

Подводная лодка «Якутск» проекта «Варшавянка», накануне пополнившая Тихоокеанский флот, обладает рядом преимуществ, отметил военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт.

Лодки этого проекта благодаря своей чрезвычайно низкой акустической сигнатуре получили в ВМС США прозвище «Черная дыра», отметил эксперт.

По его словам, лодка «Якутск» оснащена передовыми системами шумоподавления: она считается одной из самых малозаметных неатомных субмарин в мире.

«Русские придумали, как построить по-настоящему динамичные подводные силы», — добавил Вайхерт.


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Оборона #Оружие #Армия #Техника
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snoo

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mosquito__2010

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se 34

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mosquito__2010

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