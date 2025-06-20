Россия усилила Тихоокеанский флот «Черной дырой»

Подводная лодка «Якутск» проекта «Варшавянка», накануне пополнившая Тихоокеанский флот, обладает рядом преимуществ, отметил военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт.

Лодки этого проекта благодаря своей чрезвычайно низкой акустической сигнатуре получили в ВМС США прозвище «Черная дыра», отметил эксперт.

По его словам, лодка «Якутск» оснащена передовыми системами шумоподавления: она считается одной из самых малозаметных неатомных субмарин в мире.

«Русские придумали, как построить по-настоящему динамичные подводные силы», — добавил Вайхерт.



