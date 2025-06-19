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Ослабление магнитного поля заставит человечество задыхаться

Источник:
Sibnet.ru
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Международная группа ученых обнаружила загадочную связь между геомагнитным полем нашей планеты и содержанием кислорода в атмосфере.

Анализ данных за последние 540 миллионов лет показал, что эти два параметра синхронно росли и снижались, демонстрируя статистически подтвержденную взаимосвязь, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Science Advances.

Так, наибольшего значения показатель напряженности магнитного поля и концентрации кислорода достигал в интервале от 330 до 220 миллионов лет назад. По некоторым оценкам, в эпоху сильного магнитного поля Земли уровень кислорода достигал 30-35%.

По мере ослабления поля содержание кислорода также пошло на спад. Сейчас в атмосфере содержится примерно 21% кислорода. Обнаруженная связь указывает на том, что при дальнейшем ослаблении магнитного поля кислорода станет еще меньше.

Полученные данные меняют традиционные представления о роли магнитного поля, которое ранее рассматривалось исключительно как защитный барьер от солнечной радиации. Кроме этого, они должны помочь в поиске жизни за пределами Земли.

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