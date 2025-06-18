Как долго хранится окрошка в холодильнике

Окрошка — одно из любимых летних блюд, особенно в жару. Но также это блюдо — одно из самых рискованных с точки зрения пищевой безопасности. Эксперт Роскачества рассказала, в каких условиях и сколько можно хранить окрошку.

«Оптимальный срок хранения окрошки — не более 24 часов в холодильнике. Причем это касается как готового блюда, так и отдельно нарезанных ингредиентов», — предупредила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Елена Спеценко.

Ингредиенты для окрошки лучше хранить отдельно и смешивать непосредственно перед едой. Если окрошка заправлена кефиром, сывороткой или квасом, ее лучше употребить в течение 6–8 часов, так как кислая среда хотя и замедляет размножение микроорганизмов, но не останавливает его полностью.

Особенно опасна окрошка, оставленная при комнатной температуре: уже через 2–3 часа в ней могут начать развиваться патогенные бактерии и начаться процесс брожения.

Готовое блюдо следует держать в холодильнике в закрытой емкости, но даже в этом случае не стоит оставлять его на следующий день.

Важно учитывать качество исходных продуктов. Например, если в окрошку добавлена колбаса или мясо с истекающим сроком годности, риск отравления возрастает в разы.

То же самое касается кваса — домашний или магазинный, он может забродить быстрее, чем испортятся остальные ингредиенты.

Сырые овощи и зелень необходимо тщательно мыть. Для овощей и зелени можно использовать солевой раствор, а яйца брать только свежие и предварительно вымытые с моющим средством.

«При первых признаках изменения вкуса, запаха или появлении пузырьков газа, особенно в молочной или квасной заправке, от употребления окрошки стоит отказаться», — отметила эксперт.