Названы регионы с самыми безаварийными водителями

Больше всего автовладельцев, которые имеют скидку за безаварийную езду по ОСАГО за период с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года, зафиксировано в Москве, следует из данных Российского Союза Автостраховщиков (РСА).

Согласно подсчетам РСА, 51% московских водителей имеют максимальную скидку по ОСАГО. На втором месте по доле водителей с минимальным значением коэффициента бонус-малус (КБМ) Санкт-Петербург — 48,4%.

Высокая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, отмечена в Пермском крае (46,4%), в Московской области (46,1%), Ленинградской области (45,7%), Новосибирской области (43,9%).

Наименьшую максимальную скидку за безаварийное вождение имеют водители в Дагестане — всего 6,1%. В Чечне доля таких автовладельцев составляет 8,7%, в Ингушетии — 8,7%, в Туве — 9,5%.

При этом во всех регионах страны наблюдается рост доли автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО. Это связано с перерасчетом КБМ для автовладельцев 1 апреля 2025 года.

В настоящее время максимальную скидку за безаварийную езду можно получить, если в течение десяти лет не становиться виновником ДТП. Доля таких водителей в среднем по стране составляет 37,3%.