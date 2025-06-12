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Появилось видео крушения Boeing 787 в Индии

Источник:
Sibnet.ru
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Видео крушения пассажирского самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India появилось в соцсетях.

Очевидец зафиксировал, как авиалайнер начинает снижаться сразу после взлета из аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя. Через несколько секунд Boeing взрезается в крышу здания общежития для врачей города Ахмадабад.

Сразу после падения виден мощный взрыв и сильный пожар. По предварительным данным, все 242 находившихся на борту человека погибли, число жертв на земле на данный момент неизвестно.

Здание медицинского общежития, в который врезался авиалайнер, полностью выгорело, в настоящее время на месте катастрофы продолжаются спасательные работы.

Разбившийся пассажирский самолет упал на общежитие для врачей
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ЧП #Происшествия
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