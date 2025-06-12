Разбившийся пассажирский самолет упал на общежитие для врачей

Разбившийся в Индии пассажирский самолет Air India упал на здание общежития для врачей, после чего в строении вспыхнул пожар.

При падении самолет задел крышу общежития. Пока неизвестно, есть ли жертвы и пострадавшие на земле, однако в морги больниц Ахмадабада доставили уже не менее 120 тел, пишет индийское издание Hindustan Times.

По предварительным данным, все 242 человека на борту Boeing 787 Dreamliner погибли. В разрушенном здании размещалась хостел для врачей-стажеров местного медицинского колледжа, однако пока неясно, сколько людей находилось в нем во время катастрофы.

Рейс из аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя перевозил 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, одного канадца и семь граждан Португалии. Россиян среди пассажиров не было.