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Разбившийся пассажирский самолет упал на общежитие для врачей

Источник:
Sibnet.ru
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Крушение самолета Air India
Крушение самолета Air India
Фото: © кадр из видео

Разбившийся в Индии пассажирский самолет Air India упал на здание общежития для врачей, после чего в строении вспыхнул пожар.

При падении самолет задел крышу общежития. Пока неизвестно, есть ли жертвы и пострадавшие на земле, однако в морги больниц Ахмадабада доставили уже не менее 120 тел, пишет индийское издание Hindustan Times.

По предварительным данным, все 242 человека на борту Boeing 787 Dreamliner погибли. В разрушенном здании размещалась хостел для врачей-стажеров местного медицинского колледжа, однако пока неясно, сколько людей находилось в нем во время катастрофы.

Рейс из аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя перевозил 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, одного канадца и семь граждан Португалии. Россиян среди пассажиров не было.

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ЧП #Происшествия
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Топ комментариев

fender1984

Ну если им что-то не нравится, мы не только никого не удерживаем здесь силой, но и будем чертовски рады,...

rumatam

пусть вывозят земляков, нам они не нужны вообще.......

funkit

Поглядим-с как ваши пятые точки полыхать будут😏

velam

Вам бы только ложиться под кого-то.